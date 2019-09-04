Тренер «Зенита» Оливейра: в России люди кажутся закрытыми только первое время

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал, чем в России люди отличаются от бразильцев.
«В Испании можно ходить по улицам круглый год в лёгкой одежде. Здесь совсем другое дело. Надо привыкнуть. Стараемся доводить всю эту информацию до новых футболистов, помогаем им адаптироваться. Что касается людей, то, поверьте, большой разницы нет. Если приезжаешь в Бразилию, там всегда смеются, открытые, жизнерадостные. В России люди кажутся закрытыми. Но только первое время. Когда они тебя лучше узнают, то раскрываются и ведут себя, можно сказать, как бразильцы.
Мне кажется, вся эта серьёзность из-за погоды. В Бразилии, той же Испании много солнца, море. Тут чаще хмурятся. Но я уже привык к климату и жизни в России настолько, что здесь у меня друзей больше, чем в Бразилии. Россияне на самом деле открытые, добрые", — приводит слова Оливейры «Спорт день за днём».
- 4 сентября 2019
-
22:35
-
22:14
-
22:08
-
21:55
-
21:46
-
21:39
-
21:37
-
21:29
-
21:02
-
20:58
-
20:29
-
20:18
-
20:09
-
20:09
-
19:57
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:39
-
19:05
-
18:57
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:54
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
16:53