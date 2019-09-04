Тренер «Зенита» Оливейра: в России люди кажутся закрытыми только первое время

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал, чем в России люди отличаются от бразильцев.

«В Испании можно ходить по улицам круглый год в лёгкой одежде. Здесь совсем другое дело. Надо привыкнуть. Стараемся доводить всю эту информацию до новых футболистов, помогаем им адаптироваться. Что касается людей, то, поверьте, большой разницы нет. Если приезжаешь в Бразилию, там всегда смеются, открытые, жизнерадостные. В России люди кажутся закрытыми. Но только первое время. Когда они тебя лучше узнают, то раскрываются и ведут себя, можно сказать, как бразильцы.

Мне кажется, вся эта серьёзность из-за погоды. В Бразилии, той же Испании много солнца, море. Тут чаще хмурятся. Но я уже привык к климату и жизни в России настолько, что здесь у меня друзей больше, чем в Бразилии. Россияне на самом деле открытые, добрые", — приводит слова Оливейры «Спорт день за днём».