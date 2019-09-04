Тренер «Зенита»: Малком жаловался на пробки, увидим, как на нём скажется зима

Бразильский тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался об адаптации в команде соотечественника, Малкома.

«Малком — амбициозный парень. Приехал в Россию, чтобы доказать: он может быть лидером команды, всё время играть и, конечно, вернуться в сборную Бразилии… В России пока нет проблемы, которая бы его удивила. Только в первые дни жаловался на пробки. Я ему сказал: «Питер – ещё не Москва». Знаю, какое в Москве движение. Хотя Малком — из Сан-Паулу, там тоже часто пробки. А здесь у него всё в порядке, люди из клуба помогают освоиться. Посмотрим, как зима на него подействует», — приводит слова Оливейры «Спорт день за днём».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока, предположительно, составит € 6,5 млн за сезон.