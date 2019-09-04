Морьентес: игроки «Ливерпуля» выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес считает, что лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19 был вингер «Челси» Эден Азар, летом перешедший в «Реал».

«Действительно, ряд игроков „Ливерпуля“ провели сезон на впечатляющем уровне, но для меня Азар был лучшим игроком Премьер-лиги. Его переезд в Примеру — необычное подписание. Считаю так не только потому, что он придаст веса нашему чемпионату, но и потому, что это игрок, на которого возлагаются большие ожидания.

Многих великих игроков слухи связывали с «Реалом», но, в конечном итоге, Азар является наиболее заметным из всех. Все ожидают, что он сможет сохранить прошлогодний экстраординарный уровень", — цитирует Морьентеса Goal.com.

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