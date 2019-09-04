Алькасер: если Санчо не потеряет голову, он станет одним из лучших в мире
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер поделился мнением о товарище по команде, полузащитнике Джейдоне Санчо.
«Он ещё ребёнок, ему всего 19 лет. Да, Санчо талантливый. Если не потеряет голову, то станет топ-игроком. В таком возрасте есть некоторая неопределённость, но, как игрок и лидер в раздевалке, он лучший. Если Санчо продолжит развиваться и приобретёт дополнительные навыки, он станет одним из лучших футболистов в мире», — приводит слова Алькасера Sport.es.
Джейдон перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
Санчо — о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против
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