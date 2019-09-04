Жену К. Янсена попросили покинуть стадион во время матча чемпионата Ирана

Супруга нидерландского полузащитника Кевина Янсена была вынуждена покинуть стадион во время дебютного матча мужа за новый клуб — иранский «Гол Гохар Сиржан». Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Пежман Рахбар.

Жена Янсена прибыла на стадион на выездной матч 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой», чтобы поддержать мужа. Однако если в первом тайме она наблюдала за игрой из ВИП-ложи, то вторую половину встречи смотрела уже из окна офиса. Девушку попросили покинуть стадион в силу местных обычаев.

Фото можно посмотреть в «твиттере» журналиста Пежмана Рахбара.

Матч между «Сайпой» и «Гол Гохар Сиржан» завершился без забитых мячей. Янсен перешёл в иранский клуб этим летом из нидерландского «Камбура» на правах свободного агента.