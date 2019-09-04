Дзагоев: рад, что ЦСКА выпала «Алания», это повод лишний раз съездить домой

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России, согласно которым соперником московского клуба стала «Алания».



«Рад, что в Кубке нам выпала именно „Алания“. Для меня такой жребий — повод лишний раз съездить домой. Хочу сыграть на родном стадионе, где раньше когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции. Виктор Михайлович сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с „Аланией“? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет», — приводит слова Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча и забил 75 мячей. С «армейцами» 29-летний футболист трижды становился чемпионом России, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.