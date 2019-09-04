Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти. Итальянский специалист заявлял, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров — средние игроки, которые бы ничего не выиграли без Массимо Карреры.

«У каждого может быть своё мнение, но, когда мы выиграли золото, он всё же был не с нами, а в юношеской академии «Юве». В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принёс очков, а потом пусть повторит свои слова. Он вообще какое отношение имеет к чемпионству? Где он тогда был? А вот заслуга Массимо, безусловно, была огромной. Но, повторю, важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в неё залезли черви.

Этим людям не отказываю в определённых профессиональных навыках. Просто роль агентов их перестала устраивать, им важно было всё решать. Но если вы глобально занимаетесь командой, то должны чётко подбирать игроков, которые и психологически, и по стилю подходят коллективу и идеям тренера. А вы его покупаете, зная, что человек не будет играть. Потом зарабатываете, сажаете на лавку и пытаетесь продать, чтобы купить новых. Есть оборот, деньги текут, вам хорошо, а выигрывает команда или нет — наплевать.

Это позиционируется, что я много взял на себя. А я был в ответе за коллектив, есть определённая роль капитана. Ведь, в конечном счёте, за игру ругали бы не Карреру, а Глушакова, Комбарова, Реброва, Ещенко. Мы были ответственны за неудачи, нас было удобнее всего растоптать. Каррера в эти минуты оставался героем, а его друзья, вероятно, просто наслаждались финансовой стабильностью", — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полностью интервью с Денисом Глушаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.