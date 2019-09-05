Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.

«Федун сказал, что все мои проблемы начались после подписания соглашения в обход посредников, после чего агенты пытались меня уничтожить. В его интервью так было. Я же не один об этом говорю. В футбольном мире знают, как всё было. У меня заканчивался контракт со «Спартаком», агента не было…

После чемпионского сезона агентская сторона вновь изъявила желание поучаствовать в подписании контракта. Я ответил: «Хорошо, давайте, но я хочу определённые условия». В течение трёх месяцев они пытались договориться с клубом, но не смогли. Предлагали мне существенно меньшие суммы, говорили, что рынок упал, что мои цифры нереальные. Хотя ничего особенного в запросах не было. Мы в команде общаемся друг с другом и знаем примерно, у кого какие зарплаты. И ребята в то время подписывали контракты, сравнимые с тем, который хотел я. Кто-то получал даже больше.

Агенты довольно грубо сказали, что раз мне цифра не нравится, то я могу отправляться на три буквы и договариваться сам. Я ответил: «Ок, хорошо». И вот после матча с «Рубином», когда мы выиграли 1:0, а я отдал голевую передачу, в раздевалку зашёл Федун. Мы сидели и праздновали победу, а он при всех мне сказал: «Ты что вообще творишь, почему не подписываешь? Я ж тебе та-а-акие условия предлагаю»! Я спросил: «Какие условия?». И мы вышли с ним поговорить. Федун был очень удивлён и назвал совсем другую цифру – не ту, которую мне называли агенты. Я тут же ответил, что на таких условиях готов сразу же подписать контракт. Мы пожали друг другу руки, Леонид Арнольдович позвонил вице-президенту Измайлову, вызвал его и сказал: «К утру сделай контракт». Подписали — и после этого всё и началось…

Меня же агенты сами послали. Сказали: «Решай сам, всё равно тебе никто таких условий не сделает». И после этого единственное, что я услышал с той стороны, это то, что нормальной жизни и футбола у меня уже не будет. С тех пор, как я понимаю, они выжидали момент, пока я оступлюсь, а вся машина заработала после пенальти, не забитого «Тосно», — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.



Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.