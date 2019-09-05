Глушаков: Каррере рассказывали, что я сдал матч «Тосно»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, что после поражения в полуфинале Кубка России сезона-2017/18 «Тосно» агенты пытались убедить тогда ещё главного тренера красно-белых Массимо Карреру в том, что он сдал матч.

«У меня есть информация, что агенты пытались убедить его, что Глушаков сдал матч. Говорят, Массимо даже у штаба спрашивал: «Как вы думаете, это правда?». Думаю, что сам Массимо в это не верил, потому что играл в футбол. Правда, на него в это время уже огромное влияние оказывали Трабукки и Гурцкая, использовали его как пешку, поэтому Каррера в то время сам решения уже не принимал. Когда мы приходили с вопросом, он брал всегда паузу, звонил своим агентам — и только после отвечал.

Мы все видим результат, и он не случаен. Был создан такой фон, шли вбросы, поливание грязью, а определённые люди это подогревали. Есть же фотография: там и Кафельников, и Крупский, который во время подписания контракта был с Трабукки и Гурцкая.

говорил, что идёт развал команды. И разве был не прав? Чем всё закончилось для «Спартака», того же Карреры и меня самого? Зато Трабукки и Гурцкая ходили, всем улыбались, а на самом деле с ножом за спиной стояли. Это вообще любимый метод этих людей", — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.