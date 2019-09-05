Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орещук — о секс-видео Н'Жье: на день рождения подарил ему селфи-палку и «Оскар»

Орещук — о секс-видео Н'Жье: на день рождения подарил ему селфи-палку и «Оскар»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как в команде отреагировали на интимное видео нападающего Клинтона Н'Жье, попавшее в сеть.

«Когда видео вылилось в сеть, Клинтон находился на базе. Мы пришли к нему в номер, а он спит! Подумали, когда же он успел? Выяснилось, что этому видео уже два года, сейчас у него наколки на груди, которых тогда не было. Просто посмеялись в итоге.

Понятно, что неприятная история получилась в плане имиджа, но у каждого случаются ошибки. Никаких санкций клуб к футболисту не применял, двигаемся дальше. На день рождения подарил ему палку для селфи и статуэтку Оскара. Все посмеялись, он сам воспринял это как шутку. Клинтон — веселый, хороший парень», — приводит слова Орещука Sport24.

Новичок «Динамо» Н'Жье объяснил, как в Сети появилось его секс-видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент