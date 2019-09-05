Орещук — о секс-видео Н'Жье: на день рождения подарил ему селфи-палку и «Оскар»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как в команде отреагировали на интимное видео нападающего Клинтона Н'Жье, попавшее в сеть.



«Когда видео вылилось в сеть, Клинтон находился на базе. Мы пришли к нему в номер, а он спит! Подумали, когда же он успел? Выяснилось, что этому видео уже два года, сейчас у него наколки на груди, которых тогда не было. Просто посмеялись в итоге.



Понятно, что неприятная история получилась в плане имиджа, но у каждого случаются ошибки. Никаких санкций клуб к футболисту не применял, двигаемся дальше. На день рождения подарил ему палку для селфи и статуэтку Оскара. Все посмеялись, он сам воспринял это как шутку. Клинтон — веселый, хороший парень», — приводит слова Орещука Sport24.

Новичок «Динамо» Н'Жье объяснил, как в Сети появилось его секс-видео