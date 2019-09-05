Глушаков рассказал, почему не было встречи с «Фратрией»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, почему не состоялась его встреча с объединением болельщиков красно-белых «Фратрия».
«С чего пресса взяла, что я не встретился с болельщиками? Сразу же это сделал. Как мне сказали, в отель приехали представители девяти фан-движений из двенадцати. Они задали мне все волнующие их вопросы, я правду рассказал — что с тренером было, что с коллективом. Они спросили: «А если ты обманываешь?» Я сказал: «Здесь есть вся команда, можете любого футболиста позвать, меня вывести, а у него спросить, правда это или нет?» Они так и сделали. Вызвали футболиста, он всё подтвердил. Да и впоследствии Зобнин и Ещенко в интервью то же самое говорили. Дальше я задал фанатам встречный вопрос, почему вообще на меня такая атака идёт? Они сказали, что это в основном от трёх движений, которые не приехали. Я так понимаю, у них в фанатской среде тоже недопонимание серьёзное. Но те, кто пришёл на встречу – слышали то же самое, что я говорю сейчас.
Я встречался с частью фанатов, но не с «Фратрией» — именно они не приехали. А как мне их звать? По-моему, если результата нет у команды и нужно решать вопросы, то «Фратрия» приезжает на базу и сама всё решает. А здесь, значит, шум и гам – и никто не хочет разбираться, не звонят. Они, получается, не могут меня найти, пообщаться во благо команды, чтобы футболисты спокойно готовились и играли. У всех же мой телефон есть. Тем более когда вышло их письмо, я сразу сказал в интервью, что собираюсь встретиться с «Фратрией» и порешать все вопросы. Никто на меня не вышел", — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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