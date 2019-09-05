Глушаков рассказал об отношениях с Джикией

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал об отношениях с нынешним капитаном красно-белых Георгием Джикией.
«С тем же Джикией нас зачем-то намеренно сталкивали лбами. Мы иногда и сами закусывались. Мне, признаюсь, не очень нравились его «хи-хи», «ха-ха», когда он хотел разбавить горечь поражения, и меня могло заклинить от эмоций и спортивной злости, мог напихать после проигрыша. Но в какой-то момент мы поняли всю искусственность ситуации и пообщались. Говорили и про капитанство, и про жизнь – про всё. Поняли друг друга. Я только один совет ему дам: не расслабляться и не впадать в эйфорию, потому что пока агентам нужно, про тебя хорошо пишут, пиар есть, портреты вешают, а потом вдруг может случиться то же самое, что со мной. Желаю Джикии быть хорошим капитаном. И что бы ни происходило, от души желаю ему здоровья и побед», — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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