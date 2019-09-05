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Глушаков: Каррера грозился закрыть нас на базе, а я предложил веселиться

Глушаков: Каррера грозился закрыть нас на базе, а я предложил веселиться
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о конфликте с окружением экс-наставника красно-белых Массимо Карреры.

«У меня был продолжительный конфликт окружением Карреры. Про этих людей мы всё поняли по ходу чемпионского сезона. В первом круге, когда сделали отрыв + 8 – у всех были замечательные отношения. С Каррерой постоянно общались, он часто шёл навстречу. Например, после Самары, когда проиграли 0:4, у Сальвы Боккетти был юбилей — 30 лет. Массимо тогда ругался, сказал, что закроет нас на базе, но от команды, от лица ребят я пришёл к нему и объяснил, что ни в коем случае нельзя этого делать. Наоборот, надо отпустить народ, позволить им немного снять напряжение. Типа пусть молодые веселятся, а мы — кто будет в основе – проследим за порядком. Так и сказал: «Точно выиграем у «Рубина».

Каррера сам пришёл на праздник — посидели, вина выпили, отлично общались, получился замечательный объединяющий вечер. Обстановка была идеальной, но в межсезонье всё изменилось: в команду пришли Трабукки и Гурцкая. Теперь они всегда были рядом – на сборах, ужинах, тренировках», — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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