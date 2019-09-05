Ван Гал: в «Барселоне» не используют талант де Йонга

Экс-наставник «Барселоны» Луи ван Гал заявил, что сине-гранатовые неправильно используют новичка команды Френки де Йонга.
«Я хорошо знаю де Йонга, знаю его талант, и думаю, что в «Барсе» не используют его талант в полной мере», — цитирует Marca ван Гала.
Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля полузащитник официально стал игроком «Барселоны».
Футболистом года стал бывший защитник «Аякса», ныне выступающий за «Ювентус», Маттейс де Лигт. По итогам сезона-2017/18 эту награду получил ещё один игрок «Аякса» Хаким Зийех.
Кроме того, футболист амстердамского клуба Душан Тадич получил награду лучшего бомбардира сезона. Эту престижную награду он разделил с бывшим нападающим ПСВ Люком де Йонгом, который сейчас выступает за «Севилью».
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