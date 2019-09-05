Глушаков — «Спартаку»: часть моего сердца всегда с вами!

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал свои слова о возможном возвращении в «Спартак».
«Ирония ли мои слова про возвращение в «Спартак»? А что, я старый? Мне – 32. На Ещенко посмотрите в 35 лет – он играет. Надо играть – и всё. У футбола свой язык, который расставит всех на свои места. Что загадывать. Не знаю даже, что будет, когда выйду за дверь. Уверен, что каждый этап жизни, даже самый тяжёлый, нужно пройти с высоко поднятой головой, не прогибаться и двигаться вперёд.
А «Спартаку» — тренеру, всем ребятам, сотрудникам, болельщикам – отличного сезона, больших побед и без травм. Не знаю, важно вам это или нет, но часть моего сердца всегда с вами", — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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