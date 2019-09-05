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Глушаков: мне стыдно перед мамой и дочерьми, что они были впутаны в эту историю

Глушаков: мне стыдно перед мамой и дочерьми, что они были впутаны в эту историю
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», извинился перед родными и болельщиками красно-белых за конфликт, участником которого он стал в клубе.

«Хочу сказать, что мне стыдно перед своей мамой и дочерьми, которые были впутаны в эту историю. Хочу извиниться перед болельщиками «Спартака», которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи. Перед всеми людьми, которым события из моей жизни доставили неприятные эмоции. Хочется, чтобы весь этот мрак остался в прошлом, поэтому я раз и навсегда, честно рассказал, что происходило в последние два года. Для меня тема теперь закрыта. Других комментариев давать не буду. Дальше – только футбол и «Ахмат», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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