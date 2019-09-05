Глушаков: агенты развалили тандем Каррера–Пилипчук, а могло быть ещё два золота

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», выразил сожаление из-за ухода из стана красно-белых весной 2018 года тренера Романа Пилипчука.

«Могу сказать, как всё начиналось в нашей работе. Да, Каррера был главным, но тренировочный процесс и разминки составлял Хави и его люди, а Пилипчук отвечал за тактику. Иногда даже Каррера приходил к нам и спрашивал, как лучше играть, и мы впятером, вчетвером сидели и общались. Пилипчук с Каррерой в принципе дополняли друг друга. Массимо мог кричать, показывать эмоции, а Михалыч был уравновешенный, спокойный. Он тактически подкованный, знал много всяких нюансов. Как по мне – это был очень хороший тандем, и очень жаль, что агенты его развалили. Думаю, если бы всё оставалось, как в золотом сезоне, могли бы ещё пару чемпионств захватить.

Пилипчук никогда не настраивал нас против Карреры и не хотел занять его место. Михалыч просто часто общался со всеми, что с легионерами, что с русскими, — мог и повеселиться, и поддержать. Вероятно, Каррера мог подумать, что это мы его обсуждаем и что-то там замышляем. Он всё время спрашивал у переводчика: «Что они сказали, это про меня»? Из-за языкового барьера у Массимо возникало чувство, что вокруг идёт какой-то заговор, но ничего такого не было", — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.