Форлан: ключевые игроки «Реала» и «Барселоны» стареют в отличие от «Атлетико»

Недавно завершивший игровую карьеру экс-форвард «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан заявил, что «матрасники» в нынешнем сезоне смогут побороться за чемпионство с «Реалом» и «Барселоной».
«Я знаю, что у «Реала» и «Барселоны» есть отличные игроки, но они есть и у «Атлетико». Они подписали очень хороших игроков, например, Жоау Фелиша, а Диего Коста — опытный и очень талантливый футболист. Они обновили команду и провели отличную предсезонку. Теперь посмотрим, что они смогут сделать по сезону. Но они выглядят действительно хорошо.
«Атлетико» будет сражаться за титул, они всегда сражаются. Разрыв с «Реалом» и «Барсой» стал меньше. Игроки, которые творят историю «Реала» и «Барселоны», тоже стареют. Это может стать преимуществом для «Атлетико», — приводит слова Форлана интернет-портал Goal.
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