«Айнтрахт» отказался продать Костича «Интеру» за € 40 млн
Полузащитник Филип Костич не смог перейти в «Интер», поскольку его родной клуб «Айнтрахт» отказался от предложенных € 40 млн от итальянского клуба, сообщает Bild.
В этом сезоне Костич сыграл в 9 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. В «Айнтрахт» Филип перешёл в 2018 году, где выступает по 10 номером.
Помимо своей карьеры в немецком «Айнтрахте», 26 летний серб сыграл за «Раднички», «Гронинген», «Штутгарт», «Гамбург». В национальную сборную приглашается с 2015 года.
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