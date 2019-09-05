Пёнтек: к требованиям Джампаоло приспособиться непросто

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек попросил болельщиков итальянского клуба дать ему время для результатов.



«К требованиям Марко Джампаоло приспособиться непросто. Это превосходный тактик, на каждую ситуацию у него есть 15 вариантов развития событий, которые надо отработать, опробовать. Мне было очень тяжело в начале работы с ним, но с каждым днём мы всё лучше понимаем его замыслы. Я уверен, что смогу стать лучше под его руководством.



Я понимаю, что поклонники возлагают на меня большие надежды, но, признаюсь, пока я не в форме, мне нужно время, тогда как основной акцент соперников уже направлен на меня. Защитники, такое чувство, делают, что хотят, порой меня держат за обе руки, но арбитр никак не реагирует. Создаётся впечатление, что в Италии судьи всегда становятся на сторону обороняющейся команды», — приводит слова Пёнтека Football Italia.

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После двух туров «Милан» с тремя очками занимает 13-е место в турнирной таблице и следующий матч проведёт против «Вероны» на выезде 15 сентября.