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Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины

Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Футбол / РПЛ 0

Молодёжная сборная Аргентины сыграла товарищеский матч с командой Боливии. Аргентинцы победили во встрече со счётом 5:0. Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.

Напомним, что Понсе перешёл в стан красно-белых прошедшим летом. Московский клуб приобрёл аргентинского футболиста у «Ромы».

22-летний игрока заключил с российским клубом долгосрочный контракт. В прошлом сезоне аргентинец выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль».

«Спартак» после восьми туров располагается в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на шестом месте, имея в активе 14 очков.

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