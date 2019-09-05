Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины

Молодёжная сборная Аргентины сыграла товарищеский матч с командой Боливии. Аргентинцы победили во встрече со счётом 5:0. Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.



Напомним, что Понсе перешёл в стан красно-белых прошедшим летом. Московский клуб приобрёл аргентинского футболиста у «Ромы».

22-летний игрока заключил с российским клубом долгосрочный контракт. В прошлом сезоне аргентинец выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль».

«Спартак» после восьми туров располагается в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на шестом месте, имея в активе 14 очков.