Ибрагимович вошёл в символическую команду недели в MLS
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в очередной раз вошёл в символическую команду MLS. Список лучших игроков 26-й недели опубликовала пресс-служба лиги.
Фото доступно на странице MLS в «Инстаграме».
37-летний швед забил гол и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата MLS с «Сиэтл Саундерс» (3:4).
В последних четырёх матчах Ибрагимович забил семь голов — в трёх из них он оформил по дублю. Всего в чемпионате MLS на счету Златана 23 мяча в 23 играх. Столько же в 25 играх забил Хосеф Мартинес (Атланта Юнайтед).
Лучшим бомбардиром турнира является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос Анджелес». У экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.
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