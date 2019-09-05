Ибрагимович вошёл в символическую команду недели в MLS

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в очередной раз вошёл в символическую команду MLS. Список лучших игроков 26-й недели опубликовала пресс-служба лиги.

Фото доступно на странице MLS в «Инстаграме».

37-летний швед забил гол и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата MLS с «Сиэтл Саундерс» (3:4).



В последних четырёх матчах Ибрагимович забил семь голов — в трёх из них он оформил по дублю. Всего в чемпионате MLS на счету Златана 23 мяча в 23 играх. Столько же в 25 играх забил Хосеф Мартинес (Атланта Юнайтед).

Лучшим бомбардиром турнира является мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за «Лос Анджелес». У экс-игрока «Арсенала» и «Реала Сосьедад» 27 забитых мячей в 26 матчах.