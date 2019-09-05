Сигурдссон пропустит ближайшие матчи сборной Исландии

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон пропустит предстоящие матчи национальной команды в рамках отборочного цикла Евро-2020, сообщает RUV. Сборная Исландии проведёт домашний матч с командой Молдавии (7 сентября) и сыграет в гостях с Албанией (10 сентября).



Ранее стало известно, что футболист получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (0:0). В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел пять матчей, в которых забил один гол.

Напомним, что летом 2018 года Сигурдссон подписал пятилетний контракт с московским ЦСКА. Сумма трансфера составила € 4 млн.