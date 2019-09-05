Жена Кокорина накануне слушания по УДО футболиста решила отдохнуть на море

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова накануне слушания по условно-досрочному освобождению супруга решила отдохнуть на морском побережье. Фото и видео она опубликовала в «Инстаграме».
Напомним, суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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