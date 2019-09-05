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Бэйл дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании

Бэйл дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 4-го тура Ла Лиги из-за удаления в матче предыдущего тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2), сообщает AS.

Бэйл оформил дубль в этой встрече, однако уже в добавленное время дважды нарушил правила и был удалён. «Реал» подал апелляцию на решение арбитра, но она была отклонена.

Валлиец пропустит матч с «Леванте». Кроме того, клуб заплатит штраф в размере € 350, а игрок — € 600.

Испания - Примера. 3-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морено – 12'   1:1 Бэйл – 45+1'   2:1 Гомес – 74'   2:2 Бэйл – 86'
Удаления: нет / Бэйл – 90+4'

30-летний Бэйл в текущем сезоне сыграл за «Королевский клуб» три матча. Он отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридский «Реал» занимает 5-е место, набрав 5 очков. «Вильярреал» (2) занимает 16-е место.

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