Бэйл дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 4-го тура Ла Лиги из-за удаления в матче предыдущего тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2), сообщает AS.

Бэйл оформил дубль в этой встрече, однако уже в добавленное время дважды нарушил правила и был удалён. «Реал» подал апелляцию на решение арбитра, но она была отклонена.

Валлиец пропустит матч с «Леванте». Кроме того, клуб заплатит штраф в размере € 350, а игрок — € 600.

30-летний Бэйл в текущем сезоне сыграл за «Королевский клуб» три матча. Он отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

В турнирной таблице чемпионата Испании мадридский «Реал» занимает 5-е место, набрав 5 очков. «Вильярреал» (2) занимает 16-е место.