Болельщики «Рубина» признали Дюпина лучшим в августе

Болельщики казанского «Рубина» выбрали лучшего футболиста команды в августе. По итогам голосования лучшим игроком команды в последнем месяце лета стал голкипер Юрий Дюпин. В прошлом месяце сыграть пять матчей в Российской Премьер-Лиги и пропустил семь голов.

Дюпин выступает за «Рубин» с июня нынешнего года. Ранее он играл также за «Металлург-Кузбасс», «СКА-Хабаровск», «Кубань», «Анжи» и другие команды.

«Рубин» после восьми туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место, имея в активе десять очков. В следующем туре казанская команда сыграет на выезде против «Оренбурга» (15 сентября).

Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».