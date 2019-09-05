Экс-наставник сборной России: Дзюба более мужиковатый, чем Чалов

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу кандидатов в национальную команду, которые не попали в сборную перед отборочными матчами Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
«Федор Чалов даёт основания для вызова в первую сборную. Но назначь вас тренером, вы бы сказали, что Артём Дзюба — более мужиковатый, более серьёзный футболист для достижения результата. Фёдор Смолов в плане атлетизма тоже готов лучше, чем «армеец». К тому же есть молодёжка, которая решает большие задачи — сколько лет она уже никуда не попадает. Пусть лучше Чалов играет там, чем сидит в запасе тут. Со временем он, возможно, станет в сборной не третьим, а первым. То же самое касается Матвея Сафонова. Это очень сильный вратарь. Но играть всё равно будет Гилерме», — цитирует Игнатьева пресс-служба УЕФА.
- 5 сентября 2019
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