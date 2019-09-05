Рэпер Снуп Дог долго выбирал, за какой клуб болеть, и остановился на «Реале»
Известный американский рэпер Снуп Дог рассказал, что долго определялся, за какую футбольную команду болеть, и в итоге решил начать поддерживать мадридский «Реал», потому что там очень много звёздных игроков.
Он отметил, что ему доводилось надевать футболки разных команд: «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», сборной Германии, «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси», «Баварии», «Ювентуса» и многих других.
«Наконец-то настала пора быть верным одной команде. Я выбираю «Реал» Мадрид. Вперёд, «Реал»! Я выбрал их потому, что у них команда, полная звёзд. Они из Испании, хорошо играют. Почему бы нет?» — сказал рэпер в интервью на YouTube-канале Bleacher Report.
В турнирной таблице чемпионата Испании мадридский «Реал» занимает 5-е место, набрав 5 очков.
- 5 сентября 2019
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