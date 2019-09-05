Божович: не стоит недооценивать Кубок России, это хорошее соревнование

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, чем занята команда во время паузы в чемпионате на игры сборных, и поделился мыслями о противостоянии в 1/16 финала Кубка России с московским «Торпедо».
«Пауза в РПЛ – хорошая возможность для нас дополнительно поработать с командой. Надеемся, что это пойдет нам на пользу и к «Краснодару» мы подойдем в хорошей форме. Кроме Гынсаря и Антона, которые вызваны в сборную, все игроки с нами и это хорошо. Будем работать в обычном недельном цикле, а на воскресенье запланирована контрольная игра с дублем.
Жеребьёвка Кубка России? Это хорошее соревнование, благодаря которому можно выйти в Лигу Европы, поэтому не стоит недооценивать этот турнир. Что касается нашего соперника по 1/16 финала «Торпедо», они пока идут в лидерах ФНЛ, показывают качественную игру, я знаю их игроков Рязанцева и Лебеденко. Это хорошая команда, они постараются нас обыграть, но и мы должны это сделать. Любая победа в любом соревновании очень важна в психологическом плане», — приводит слова Божовича официальный сайт самарского клуба.
- 5 сентября 2019
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