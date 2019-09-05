Ван Дейк советует «Ливерпулю» скорее забыть прошлогодний успех в ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что команде нужно поскорее забыть о том, что она выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне, и начать всё сначала.
«Единственное, что я хочу сделать, — остаться сосредоточенным и стать лучше. Есть ещё много вещей, в которых и команда, и я должны прибавить.
Главное не забывать, что этот сезон мы начинаем с нуля. Мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом году, но сейчас это не имеет значения. Всё начинается с чистого листа.
Такова реальность. И если мы все будем помнить об этом, у нас всё будет хорошо», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, что ван Дейк вместе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.
- 5 сентября 2019
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