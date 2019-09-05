Фалькао представили болельщикам «Галатасарая». Его приветствовал полный стадион

Турецкий «Галатасарай» представил болельщикам нападающего Радамеля Фалькао. Чтобы поприветствовать новичка клуба, фанаты почти полностью заполнили домашнюю «Тюрк Телеком Арену».

Видео доступно на странице «Галатасарая» в «Твиттере».

Напомним, контракт 33-летнего колумбийского футболиста с «Галатасараем» рассчитан на три года. После его прилёта в Турцию в аэропорту форварда встретили 25 тыс. болельщиков.



Радамель выступал за «Монако» с 2013 года. В минувшем сезоне колумбийский футболист забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах французской Лиги 1. Ещё один гол Фалькао записал в актив во встрече Кубка Франции.



«Галатасарай» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.