Экс-тренер «Спартака»: Глушаков рядовой игрок, ничего не выигравший без Карреры

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти, занимавший пост помощника главного тренера Массимо Карреры, оценил уровень игры экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.



«Что я могу сказать, если обо всём говорят цифры… Я был в штабе Карреры, когда мы выиграли Суперкубок. Мы финишировали третьими в чемпионате с 18-матчевой беспроигрышной серией. Мы сыграли вничью с «Ливерпулем» и разгромили «Севилью». Мы были в полуфинале Кубка, но вылетели после ошибки Глушакова…



То, что я сказал о нём, правда. Он рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без Массимо Карреры. И теперь после «Спартака» он ушёл в «Ахмат». Я уважаю этот клуб, но, конечно же, это совсем другой уровень, нежели «Спартак».



Повторю — это всё факты и цифры. Вы можете найти запись любого матча и увидеть, что Глушаков играл слабо в сезоне-2017/18. И это знают все болельщики «Спартака». Своё отношение к нему они показали баннерами и флагами на трибунах», — цитирует Мальфатти Sport24.

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