Панюков: в «Урале» у меня зарплата больше, чем в «Зените»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал, как получилось, что клуб выкупил его контракт у «Зенита».



«Очень рад, что остался в «Урале», в котором сохранился костяк и сплочённый коллектив. Уже нет мыслей о том, что делать в следующем сезоне. Хотя я бы не сказал, что в аренде испытывал какой-то дискомфорт. Всегда неплохо получалось играть в новых командах. Прошлый сезон был эмоционально тяжёлым. Надо было себя проявить. Хорошо, что всё сложилось удачно и «Урал» выкупил у «Зенита» мой контракт.



Зимой был предметный разговор с Григорием Викторовичем Ивановым. Он сказал, что есть желание меня приобрести. Стало ли после этого легче? Нет. Аренда продолжалась. Провёл бы плохо вторую часть чемпионата, может, интерес к моей персоне и пропал бы. Знал, что есть другие варианты продолжения карьеры. На чёрный день у меня оставался ещё один год в «Зените». Хотя это, конечно, был бы крайний вариант.



Клубы вели переговоры напрямую. Условия контракта обсуждали со мной. Честно говоря, впервые участвовал в переговорах. Хорошо, что в «Урале» адекватный президент, поэтому никаких проблем не возникло. Решили все быстро. Зарплата? Почему все думают, что в Питере у меня были баснословные деньги? Есть такой стереотип: якобы все, кто играет в «Зените», гребут их лопатой. Во-первых, в питерский клуб я шёл, зная, что выступать буду за «Зенит-2». А там миллионов никому не предлагают. Так что в «Урале» у меня зарплата больше, чем в «Зените», — цитирует Панюкова Sportbox.