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Глушаков: могу лишь извиниться за всю грязь, которая длилась вокруг меня

Глушаков: могу лишь извиниться за всю грязь, которая длилась вокруг меня
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне играющий за «Ахмат», опубликовал сообщение в социальной сети, посвящённое интервью «Чемпионату».

«Сегодня вышло моё интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал всё так, как есть, о чём не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и „Спартака“ последние полтора года, — написал Глушаков в „Инстаграме“.

Полностью интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на «Чемпионате».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.

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