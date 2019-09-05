Глушаков: могу лишь извиниться за всю грязь, которая длилась вокруг меня

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне играющий за «Ахмат», опубликовал сообщение в социальной сети, посвящённое интервью «Чемпионату».
«Сегодня вышло моё интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал всё так, как есть, о чём не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и „Спартака“ последние полтора года, — написал Глушаков в „Инстаграме“.
Полностью интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на «Чемпионате».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.
- 5 сентября 2019
-
13:46
-
13:43
-
13:27
-
13:09
-
12:53
-
12:43
-
12:33
-
12:26
-
12:10
-
12:04
-
11:45
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:10
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:41
-
10:40
-
10:30
-
10:23
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:31
-
09:30