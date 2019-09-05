Глушаков: могу лишь извиниться за всю грязь, которая длилась вокруг меня

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне играющий за «Ахмат», опубликовал сообщение в социальной сети, посвящённое интервью «Чемпионату».



«Сегодня вышло моё интервью c Дмитрием Егоровым. Я сказал всё так, как есть, о чём не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и „Спартака“ последние полтора года, — написал Глушаков в „Инстаграме“.

Полностью интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на «Чемпионате».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.