Адвокат Глушаковой: не понял фразу Дениса, что я кукарекую, это к нему относится

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал интервью полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова «Чемпионату», в котором он сказал о нём: «Он нанят пиарщиком, чтобы посильнее и грамотнее разжечь в соцсетях. Как петух по утрам кукарекает. Надеюсь, как-нибудь потом найму его своим пиарщиком».



«Уже видел слова Глушакова обо мне. Если у него останутся деньги после окончания бракоразводного процесса, то пожалуйста, могу стать его пиарщиком, почему нет? Обсудим вопрос по очистке Дениски. Не понял только фразу про то, что я кукарекую. Скорее, это относится к нему.



Естественно, Глушаков недоволен всем происходящим. Насколько я понял, Денис довольно злопамятный товарищ. Думаю, он еще неоднократно будет вспоминать всех, мстить, пытаться укусить, клюнуть, выражаясь его языком. Тут все зависит от интеллекта, образования, воспитания человека.



Мы периодически сталкиваемся с людьми с низкой социальной ответственностью. Это его жизнь, которая его ничему не учит. Денис во всём считает себя правым, а все вокруг виноваты. Везде заговор против него, по его мнению, везде негодяи, а он Д’Артаньян. Ну что же, это его выбор», — цитирует Жорина Sport24.