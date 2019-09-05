Колобков: проблемы с «Ростов Ареной» — единичное мнение пресс-атташе клуба

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что все вопросы между футбольным клубом «Ростов» и управляющей компанией «Спорт-Инжиниринг», которая занимается содержанием «Ростов Арены», уже урегулированы. По его словам, проблема была преувеличена пресс-атташе команды.

«Мы обсуждали этот вопрос с руководством региона. У губернатора никаких вопросов не возникает. Просто было единичное мнение пресс-атташе «Ростова», которое я прочитал в СМИ. Сейчас все вопросы урегулированы. Знаю, что ближайший матч команды в чемпионате России перенесён на один день — с 15 на 16 сентября. Это сделано, чтобы разобрать конструкции после концерта. Конечно, главным на таких стадионах должен быть футбол. Мы для этого строили инфраструктуру. Если происходят накладки, не может быть концертов в ущерб развитию футбола. Думаю, в ближайшую неделю в случае с «Ростовом» вы в этом убедитесь», — приводит слова Колобкова «Известия».