Самедов: логики в словах Глушакова не вижу
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес. Ранее Глушаков в интервью «Чемпионату» вспомнил о ситуации с майками в его поддержку, опровергнув информацию о том, что организатором акции был он.
«Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Я сказал за себя, нас попросили надеть майку, и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать и вообще логики в его словах не вижу. Действительно ли я спросил у Глушакова по приходу в «Спартак»? Да, может быть, этот вопрос я ему действительно задавал в разговоре один на один», — цитирует Самедова Sport24.
Полностью интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на «Чемпионате».
- 5 сентября 2019
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