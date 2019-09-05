Самедов: логики в словах Глушакова не вижу

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес. Ранее Глушаков в интервью «Чемпионату» вспомнил о ситуации с майками в его поддержку, опровергнув информацию о том, что организатором акции был он.



«Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Я сказал за себя, нас попросили надеть майку, и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать и вообще логики в его словах не вижу. Действительно ли я спросил у Глушакова по приходу в «Спартак»? Да, может быть, этот вопрос я ему действительно задавал в разговоре один на один», — цитирует Самедова Sport24.

Полностью интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на «Чемпионате».