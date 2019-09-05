Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Самедов: логики в словах Глушакова не вижу

Самедов: логики в словах Глушакова не вижу
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес. Ранее Глушаков в интервью «Чемпионату» вспомнил о ситуации с майками в его поддержку, опровергнув информацию о том, что организатором акции был он.

«Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Я сказал за себя, нас попросили надеть майку, и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать и вообще логики в его словах не вижу. Действительно ли я спросил у Глушакова по приходу в «Спартак»? Да, может быть, этот вопрос я ему действительно задавал в разговоре один на один», — цитирует Самедова Sport24.

Полностью интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент