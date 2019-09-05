Дель Боске: большая часть фанатов «Барселоны» не захочет видеть Неймара в клубе

Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске поделился мнением о неудавшейся попытке нападающего «ПСЖ» Неймара вернутся в «Барселону» летом.

«Было бы неплохо, чтобы Неймар вернулся в испанскую лигу. Но должен отметить, если бы я был связан с клубом, то не стал подписывать его. Он, конечно, хороший игрок, но есть и другие аспекты, которые меня раздражают. Если вы проведёте опрос среди фанатов «Барселоны», я уверен, что более 50% из них негативно отреагируют на его возвращение и не захочет видеть в клубе», — приводит слова дель Боске AS.

В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.