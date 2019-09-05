Игрока «Кристал Пэлас» могут дисквалифицировать за укус соперника
Защитник Райан Иннисс может получить длительную дисквалификацию за укус соперника. Права на игрока принадлежат «Кристал Пэлас», а ныне Иннисс играет на правах аренды за клуб четвертой английской лиги «Ньюпорт Каунти».
Игрок был удалён в матче трофея Английской футбольной лиги против молодёжной команды «Вест Хэма Юнайтед», который завершился победой гостей со счётом 5:4. Иннисс был отстранён на три матча.
«Их футболист сообщил, что его укусили, мне предстоит разобраться в ситуации и понять, что случилось. Если так и было, то ему не будет никаких оправданий, я не стану за него бороться», — цитирует Evening Standard главного тренера «Ньюпорт Каунти» Майкла Флинна.
- 5 сентября 2019
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