Черчесов: с Шотландией на поле выйдут те, кто будут делать результат

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 c командой Шотландии. Встреча состоится завтра, 6 сентября.



«Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будут делать результат.



Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией. Как бы игра не складывалась — останется ещё пять игр. Но всё равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось», — цитирует Черчесова Sport24.

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».