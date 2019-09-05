Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю

Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю
Футбол / РПЛ 0

Заслуженный артист Российской Федерации и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал интервью бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова. Актёр признался, что в разговорах о конфликте между тренером Массимо Каррерой и игроком больше доверяет словам футболиста.

«Я больше верю Глушакову, чем не верю. Когда ситуация стала публичной, о ней начали высказываться. Плохо, когда люди далёкие от футбола начинают это обсуждать. Но мы не имеем к этой ситуации никакого отношения. Конфликты бывают везде и всегда», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня на «Чемпионате» было опубликовано большое интервью с бывшим игроком и капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент