Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю

Заслуженный артист Российской Федерации и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал интервью бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова. Актёр признался, что в разговорах о конфликте между тренером Массимо Каррерой и игроком больше доверяет словам футболиста.

«Я больше верю Глушакову, чем не верю. Когда ситуация стала публичной, о ней начали высказываться. Плохо, когда люди далёкие от футбола начинают это обсуждать. Но мы не имеем к этой ситуации никакого отношения. Конфликты бывают везде и всегда», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Сегодня на «Чемпионате» было опубликовано большое интервью с бывшим игроком и капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.