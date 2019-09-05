Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио продолжит карьеру в «Монако», утверждает Sport Mediaset.
Согласно информации источника, 33-летний хавбек близок к подписанию годичного контракта с монегасками. Соглашение будет предусматривать возможность продления сотрудничества ещё на один сезон. Сейчас стороны согласовывают последние детали будущей сделки.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее на протяжении 12 лет он защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
В минувшем сезоне 33-летний Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.
- 5 сентября 2019
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