Компани: настоящий расизм — то, что в УЕФА и ФИФА нет многообразия

Защитник «Андерлехта» Венсан Компани поделился мнением о ситуации с форвардом миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который подвергся оскорблениям на расовой почве в выездном матче 2-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:1).

«Ромелу стал жертвой чего-то постыдного не только в футболе, но и в обществе. Нужно обратить внимание на тех, от кого ожидаешь решений по этому вопросу. В этих организациях и кроется проблема.

Настоящий расизм — то, что ни в одном из этих учреждений, нет представителей, которые могли бы понять, что испытывает Лукаку.

Мы имеем дело с толпой людей, принимающих решения, которые говорят ему, что он должен думать и чувствовать. При этом люди, принимающие решения, даже отдалённо не представляют, через что Ромелу прошёл в жизни.

Это реальная проблема. В руководстве УЕФА, ФИФА, Серии А и английской Премьер-лиги ощущается реальное отсутствие разнообразия. Если у вас нет многообразия в местах власти, таких как залы заседаний, вы не можете принимать правильные решения с точки зрения санкций. Всё просто», — приводит слова Компани BBC.