ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы

ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «армейцев» включил 23 футболиста.

Вратари: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

На стадии группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет в одной группе с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Первый матч «армейцы» проведут на выезде с «Лудогорцем» (19 сентября).