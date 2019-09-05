ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы
ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «армейцев» включил 23 футболиста.
Вратари: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
На стадии группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет в одной группе с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Первый матч «армейцы» проведут на выезде с «Лудогорцем» (19 сентября).
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- 5 сентября 2019
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