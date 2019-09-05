Бэйл: мне очень нравится прозвище «гольфист»

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как относится к прозвищу «гольфист». Впервые об этом прозвище рассказал вратарь «сливочных» Тибо Куртуа.

«Я гольфист. Разве вы не видели фотографии? Я говорил об этом с Куртуа, он сказал, что это шутка. Люди вырвали фразу из контекста, но если честно, мне очень нравится это прозвище. Оно классное.

Для меня футбол — спорт №1. Мне платят за это, я всегда стараюсь изо всех сил. Гольф — просто хобби, оно есть у всех. Нет ничего плохо в том, чтобы сыграть партию в гольф.

Люди всё раздули, хотя многие футболисты играют в гольф. Я наслаждаюсь им. Гольф помогает мне успокоиться за пределами поля и даёт мне возможность отвлечься от футбола. Это здорово», — приводит слова Бэйла The Telegraph.