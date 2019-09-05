Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп рассказал, как проснулся в гараже после празднования титула «Боруссии» Д

Клопп рассказал, как проснулся в гараже после празднования титула «Боруссии» Д
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, ныне возглавляющий «Ливерпуль», рассказал о праздновании чемпионского титула немецкой Бундеслиги в 2011 году.

«Я действительно проснулся на грузовике в гараже. Один. Помню это, но не имею понятия, что было до этого», — приводит слова Клоппа ESPN FC в «Твиттере» со ссылкой на Inside Dortmund, Amazon Prime.

В сезоне-2010/11 «Боруссия» под руководством Юргена финишировала первой в чемпионате Германии, набрав 75 очков. Второе место занял «Байер» из Леверкузена (68), третье — мюнхенская «Бавария» (65).

Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год. Вместе с командой из Дортмунда немецкий специалист завоевал два титула Бундеслиги (2011, 2012), а также выиграл Кубок Германии (2012) и два Суперкубка страны (2013, 2014).

Гвардиола, Клопп и Почеттино — претенденты на звание тренера года по версии ФИФА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент