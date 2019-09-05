Наставник сборной Шотландии: должны победить Россию для нашей нации, для страны
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился мнением о предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.
«Не считаю, что нужно уделять ключевое внимание игре с Россией в турнирном плане. У нас ещё три матча. Но. Мы должны победить Россию для нашей нации, для страны! Мы хотим стать большими мальчиками. И этого можно достичь, когда побеждаешь топ-команды, вроде России. Она показала себя на чемпионате мира. Нам нужно вернуть фанатов на трибуны. Мы давно их не радовали, не выходили в финальные серии. И первый шаг — победить Россию. Игра с Россией — наиболее простая? Нет. Мы надеемся выигрывать каждый матч», — передаёт слова Кларка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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