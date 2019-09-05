Матч «Спартак» — «Зенит» стал рекордным по средней доле телесмотрения в сезоне

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (0:1), прошедший в воскресенье, 1 сентября, в Москве на «Открытие Арене», стал рекордным по средней доле телесмотрения в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

Средняя доля телесмотрения встречи по России в целевой аудитории, в которую входят мужчины в возрасте 14-59 лет, составила 15,4%. В пиковый момент этот показатель достигал 20%. Общий накопленный охват телеаудитории превысил 3,8 млн человек.

Этот показатель является лучшим в текущем сезоне и третьим за всё время транслирования матчей Премьер-Лиги на телеканале «Матч ТВ». Также этот матч обновил рекорд 2016 года по средней доли телесмотрения противостояния между «Спартаком» и «Зенитом». Три года назад общий накопленный охват телеаудитории встречи между московской и петербургской командами составил 3,3 млн человек.