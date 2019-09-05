Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.

«Если посмотрим в целом, то Россия хорошо выступила на чемпионате мира, обыграла Испанию. Они сделали для развития футбола больше, чем мы. Но надеюсь, что наш стадион поможет нам победить. И ещё раз скажу, что у нас очень хорошая команда», — передаёт слова Робертсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Матч между сборными Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 мск.

Сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I, Шотландия (6) — четвёртое.