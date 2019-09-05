Дзюба: Малгрю ждёт особо жёсткой игры? Я готов. Проверим, кто из нас лучше

Форвард сборной России Артём Дзюба ответил на слова защитника национальной команды Шотландии Чарльза Малгрю, который заявил, что готов лично опекать того в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

«Чарли Малгрю ждёт особо жёсткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто из нас лучше в этом физическом противостоянии Большое спасибо ему, что помнит меня», — цитирует Дзюбу «Спорт день за днём».

Матч между сборными Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 мск.

Сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I, Шотландия (6) — четвёртое. Лидируют бельгийцы, у которых 12 очков.