Дзюба: Малгрю ждёт особо жёсткой игры? Я готов. Проверим, кто из нас лучше
Форвард сборной России Артём Дзюба ответил на слова защитника национальной команды Шотландии Чарльза Малгрю, который заявил, что готов лично опекать того в предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
«Чарли Малгрю ждёт особо жёсткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто из нас лучше в этом физическом противостоянии Большое спасибо ему, что помнит меня», — цитирует Дзюбу «Спорт день за днём».
Матч между сборными Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 мск.
Сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I, Шотландия (6) — четвёртое. Лидируют бельгийцы, у которых 12 очков.
Шотландский защитник Малгрю: знаю Дзюбу, готов играть против него персонально
- 5 сентября 2019
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